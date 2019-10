Case popolari, tetto nuovo ma se piove entra l'acqua dal soffitto

NOVI LIGURE — Ogni volta che piove in maniera abbondante, nelle case popolari dell’Atc in viale Pinan Cichero a Novi Ligure si manifesta qualche problema. Ed è successo anche durante l’ultima alluvione, con l’aggravante che – almeno in un caso – negli anni scorsi erano già stati effettuati lavori per ovviare alle infiltrazioni.

«Ho dovuto piazzare pentole, bacinelle, lenzuola, tutto quello che potevo per raccogliere l’acqua che arrivava dal soffitto – spiega Debora Badano (38 anni), che abita all’ultimo piano di viale Pinan Cichero 56 – Mi ritrovo da sola, con due figlie piccole e un altro bambino in arrivo, in un appartamento in cui entrava acqua dappertutto. Si era pure allagato il vano ascensore. E poi c’è la beffa: mi è arrivata la lettera di sfratto per morosità», conclude la donna.

Per rimettere a posto l’ascensore, sono arrivati i vigili del fuoco che con una pompa idrovora hanno svuotato l’acqua dal vano sotterraneo. Rimane da capire, invece, perché si siano verificate le infiltrazioni di acqua dal tetto, che era stato rifatto dopo l’alluvione del 2014.

Anche al civico 63 di viale Pinan Cichero c’è stato un problema di infiltrazioni dal tetto durante l’alluvione del 21 ottobre. «Veniva giù acqua a secchiate lungo le scale condominiali – afferma Enzo Pirino (51 anni), uno dei residenti – Più in generale, c’è un problema di scarsa manutenzione e di umidità». Lo denunciano ad esempio Giuseppina Megna (74 anni) e Annita Cazzadore (88), che abitano in due appartamenti al primo piano: «L’umidità ha rovinato le pareti e fatto addirittura sollevare i pavimenti», dicono.