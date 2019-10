Celenza narra il viaggio di Alice fino alla riscoperta della vita

NOVI LIGURE — ”Il viaggio di Alice” – il titolo del libro edito da Puntoacapo che Franco Celenza presenterà oggi pomeriggio, giovedì 31 ottobre, a Novi Ligure – non è un’avventura alla scoperta di posti nuovi e inesplorati, ma un cammino metaforico, dalla più cupa negatività fino alla riscoperta della vita. L'appuntamento è alle 18.00 alla galleria Pagetto Arte di via Girardengo 85-87.

Il mantice che soffia sul fuoco e lo anima respira ma non vive e se tutti gli uomini morissero all’ora in cui cessano di vivere, ci sarebbero attorno a noi assai più morti che vivi. Sono questi i pensieri della giovane Alice nell’abbandonarsi al suo “viaggio” con l’ultima fiala di morfina, quando il misterioso incontro con una voce senza identità le fa attraversare tutti i suoi inferni fino alla rivelazione conclusiva del nome della guida. Alice ritornerà nel mondo reale ad una vita che saprà accettare.

Alla presenza dell’autore, la presentazione novese verrà arricchita dalla lettura drammatica degli attori Franco Mengozzi e Alessandra Moscheri. Franco Celenza, drammaturgo e storico del teatro, ha pubblicato testi di saggistica, poesia, commedie rappresentate e sceneggiati radiofonici diffusi in rete nazionale. Ha fondato e dirige il Premio Letterario Internazionale Lago Gerundo. Tra gli ultimi saggi: “D’Annunzio drammaturgo. Pagine scelte da tutto il teatro”; “Femmine e Muse. Epistolari e carteggi d’amore di Gabriele D’Annunzio”; “La ragione in fiamme. Vita, opere e follia di Antonin Artaud”; “Le menti prigioniere. Letteratura e dissenso nella Russia sovietica”. Per Puntoacapo ha pubblicato due libri: la raccolta poetica “Di certi inverni della mente” e la fiaba “Il falco pellegrino. Una fuga dalla libertà".