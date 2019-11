Si accascia alla fermata del bus per un malore, muore 78enne di Novi

ALESSANDRIA — L'autista dell'autobus fermo in sosta, in Spalto Borgoglio, lo ha visto barcollare e lo ha invitato a sedersi sul mezzo, per riposare. Armando Repetto è riuscito a salire a bordo ma, un istante dopo, un malore gli ha stroncato la vita. È accaduto martedì mattina, verso le 11,30, ad Alessandria: Armando Repetto, 78 anni di Novi, residente in via Croce, si era recato nel capoluogo per una visita medica. Stava attendendo l'autobus per tornare a casa, quando ha accusato il malore che gli è stato fatale. Immediati i soccorsi del 118, ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Si è accasciato a bordo del bus in sosta alla fermata. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche di agenti di polizia locale del comando di Alessandria.