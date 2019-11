Cade dalla bici in via Raggio, donna in "codice giallo" all'ospedale

NOVI LIGURE — Oggi, alle 11.50, una donna di 38 anni è caduta dalla sua bicicletta nei pressi del bar dell'Ospedale di Novi Ligure, in via Raggio. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe essersi trattato di una caduta autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La donna è stata trasportata in codice giallo nel vicino nosocomio.