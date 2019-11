Pastorfrigor senza rivali. Colpo Viguzzolese

ALESSANDRIA - Nel girone I altro successo per la Pastorfrigor che in casa vince 3-1 con i gol di Martinengo, Vetri e Beltrame; bene, benissimo anche la Fortitudo Occimiano 4-1 sulla Nicese (a segno Amin, Rizzo, Hamad e Alessio), mentre la Don Bosco regola 1-0 il Moncalieri con sigillo di D’Agostino; pareggio 2-2 tra Valfenera e Quargnento (doppietta di Caselli). Chiude il Casalcermelli che pareggia 2-2 con la Buttiglierese.

Nel girone L vittoria esterna della Viguzzolese, capace di espugnare il terreno della Capriatese grazie al gol di Elefante; 3-1 in trasferta per il Mornese sul Casalnoceto (Soro, Paveto e Rossi). Successo casalingo 1-0 del Cassano sul Sale con il timbro di Campantico e vittoria per 3-2 della Castelnovese ai danni della Frugarolese (rete di Ottonelli e doppietta di Ranzato per i padroni di casa, per gli ospiti Kraja e Giaccone). Pareggio 1-1 tra Cassine e Real Novi (Rizzo e Crisafulli), chiude il pareggio a reti inviolate tra Pro Molare e Libarna. Posticipo delle 18 tra Deportivo Acqui e Boschese.

Gir. I:

Pastorfrigor - Nuova Astigiana 3-1

Occimiano - Nicese 4-1

Casalcermelli - Buttiglierese 2-2

Valfenera - Quargnento 2-2

Don Bosco Al - Moncalieri 1-0

Gir. L:

Capriatese - Viguzzolese 0-1

Casalnoceto - Mornese 1-3

Cassano - Sale 1-0

Cassine - Real Novi 1-1

Castelnovese - Frugarolese 3-2

Pro Molare - Libarna 0-0