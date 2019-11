Bruciava rifiuti tra Mornese e Bosio: denunciato

MORNESE — Durante le operazioni di controllo mirate a scongiurare l'accensione di fuochi (in Piemonte vietati dal 1 novembre e fino al 30 aprile) per bruciare residui vegetali, i Carabinieri della Stazione Forestale di Ovada, unitamente ai colleghi di Acqui Terme, hanno accertato una combustione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ancora in atto su un terreno privato al confine tra i Comuni di Mornese e di Bosio. Il responsabile, italiano, è stato denunciato all'autorità giudiziaria.