Ilva, sciopero e protesta dei lavoratori

ALESSANDRIA - Sciopero allo stabilimento di Novi Ligure e sit-in davanti alla prefettura di Alessandria per i lavoratori dell'Ilva, in pieno caos. In giornata, infatti, i legali di Arcelor Mittal hanno depositato all'iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto, dell'ex colosso siderurgico.

Adesso la causa è stata iscritta a ruolo e il presidente dovrà assegnare il procedimento, in base a rigidi criteri tabellari, a una delle due sezioni specializzate in materia di imprese.