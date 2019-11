Rifiuti, anche a Serravalle parte la nuova differenziata

SERRAVALLE SCRIVIA — Partirà il 18 novembre a Serravalle Scrivia il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Verranno rimossi i contenitori stradali e ritirati i vecchi contenitori nelle zone già servite dal “porta a porta”: i cittadini dovranno esporre i nuovi contenitori (dotati di dispositivo elettronico) secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che è stato consegnato a domicilio a ogni utente.

Chi non avesse ancora ricevuto il kit con i nuovi bidoni e il materiale informativo potrà ritirarlo sabato 16 novembre in piazza Coppi o domenica 17 novembre in piazza Bosio, sempre dalle 8.30 alle 13.30.

La legge regionale ha imposto obiettivi chiari per la raccolta differenziata, che deve raggiungere il 65 per cento entro il 2020, mentre la quantità di rifiuti indifferenziati non dovrà essere superiore ai 159 chilogrammi pro capite all’anno, pena sanzioni. Secondo Gestione Ambiente, la società che si occupa della raccolta rifiuti, nei Comuni dove il “porta a porta” è già partito c’è stato «un significativo aumento della raccolta differenziata, che è in media dell’80 per cento, e una riduzione di indifferenziato smaltito in discarica, pari mediamente a 80 chili per abitante all’anno, ben oltre gli obblighi imposti dalla legge regionale».