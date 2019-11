Nuova scuola, i fondi non arriveranno prima di un anno

VIGNOLE BORBERA — Rischia di slittare al 2021 la costruzione della nuova scuola di Vignole Borbera. Sono stati infatti riaperti i termini del bando regionale a cui il Comune aveva partecipato, ottenendo un finanziamento di quasi 2 milioni di euro. Le nuove scadenze prevedono che l’erogazione dei fondi avvenga a dicembre 2020: dal municipio spiegano che la decisione «non dipende dall’amministrazione comunale» ed è stata appresa «con grande rammarico» ma che comunque la costruzione della scuola «rimane uno degli obiettivi primari».

L’ala vecchia della scuola “Foscolo” di Vignole – costruita negli anni Sessanta – era stata chiusa a gennaio del 2018, quando i controlli eseguiti dai tecnici dell’università di Genova avevano evidenziato una «carenza di qualità costruttiva», la presenza di «calcestruzzo scadente» e soprattutto un «livello di resistenza statica molto basso». Gli studenti delle medie erano stati trasferiti dall’edificio di viale Torino al salone polifunzionale comunale, riadattato ad aule per l’occasione.

«Data la grave deficienza strutturale riscontrata sarebbe stato complicato, oltre che anti economico, intervenire sull’edificio vecchio adeguandolo alle normative vigenti in materia di edilizia scolastica», dicono dall’amministrazione comunale. La giunta guidata dal sindaco Giuseppe Teti ha partecipato a un bando regionale piazzandosi 17esima in Piemonte e ottenendo un finanziamento di 1 milione e 950 mila euro. Una cifra che è stata interamente stanziata dalla Regione ma non ancora erogata.

La speranza era di iniziare i lavori già nel 2019, invece è slittato tutto. Pochi giorni fa, infatti, la Regione ha comunicato che il ministero dell’Istruzione ha prorogato i termini per gli interventi autorizzati nel 2018, portando quello per le nuove costruzioni – ed è questo il caso di Vignole – al 31 dicembre 2020.