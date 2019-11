Inps, da lunedì aprono i nuovi uffici in centro

NOVI LIGURE — Da lunedì 18 novembre a Novi Ligure saranno aperti i nuovi uffici dell’Inps: l’agenzia dell’istituto di previdenza avrà sede al primo piano di Palazzo Pallavicini, in via Giacometti 22, dove un tempo si trovava l’anagrafe comunale. L’annuncio è arrivato dalla direttrice provinciale dell’Inps, Emilia Grisi. L’orario di apertura al pubblico resterà invariato: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.

Attualmente l’Inps si trova in strada Boscomarengo, nei pressi dello stabilimento Ilva. Una sede piuttosto disagevole da raggiungere da parte delle persone più anziane, perché collocata in periferia e accessibile di fatto solo in automobile. Fin dal 2017, l’amministrazione comunale di Rocchino Muliere si è spesa per ottenere che l’Inps si spostasse nel centro storico: i tempi però si sono rivelati molto più lunghi di quanto preventivato perché si sperava di ultimare il trasferimento entro la prima metà del 2018.

Oltre all’istituto di previdenza, a Palazzo Pallavicini dovrebbe poi spostarsi anche il Centro per l’impiego, attualmente in via Oneto. In questo modo, nel centro storico verrebbe a crearsi un polo di uffici pubblici per evitare ai cittadini di dover “vagare” tra strutture distanti fra loro.

La realizzazione dei nuovi uffici Inps a Palazzo Pallavicini non è rimasta però priva di conseguenze: i lavori di ristrutturazione hanno infatti bloccato l’accesso alla sala consiliare, che rimarrà inagibile a tempo indeterminato. Per ora infatti il consiglio comunale continua a riunirsi nella sala conferenze della biblioteca (in via Marconi), mentre le commissioni consiliari si tengono nel salone di rappresentanza (in via Giacometti).