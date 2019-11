Forza Italia e Dem, altri incontri nei quartieri. E c'è Orlando

NOVI LIGURE — Proseguono a Novi Ligure le due campagne di ascolto nei quartieri della città, organizzate rispettivamente da da Forza Italia e dai Democratici.

Oggi, sabato 16 novembre, alle 10.30, i rappresentanti di Forza Italia saranno presenti alla Casa del giovane in via Gagliuffi. Interverranno Giuseppe Rapisarda (membro del direttivo provinciale Fi), il vicesindaco Diego Accili, la capogruppo azzurra in consiglio comunale Francesca Chessa, il presidente del consiglio comunale Oscar Poletto e il segretario cittadino della Lega Giacomo Perocchio.

Lunedì invece toccherà ai dem. Il 18 novembre alle 18.00 i consiglieri di opposizione incontreranno i cittadini presso la sala parrocchiale di viale Pinan Cichero. Gli incontri proseguiranno poi nelle settimane successive sempre alle 18.00 di lunedì: 2 dicembre al quartiere Lodolino presso l’ex Bamboo Bar e 9 dicembre in zona Pieve presso la sala della parrocchia.

Lunedì 18 è in programma anche un altro appuntamento politico. Alle 21.00 infatti l’aula magna del Foral di via Carducci 6 ospiterà il vice segretario nazionale del Pd, Andrea Orlando. I temi che verranno affrontati durante l’incontro saranno il Terzo Valico, la crisi dell’ex Ilva e il caso Pernigotti. «Il Partito Democratico vuole ricominciare dal territorio, per questo vogliamo discutere di ciò che serve a Novi affinché non ci sia un nuovo partito ma un partito nuovo e rinnovato nelle sue parole d’ordine e nelle sue pratiche», afferma il segretario del Pd novese Otello Marilli.