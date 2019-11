Castello, una parte delle mura crolla su via Oneto

NOVI LIGURE — Una porzione delle mura del castello di Novi Ligure si è distaccata questa mattina ed è crollata su via Oneto, nel tratto compreso tra salita Bricchetta e piazza XX Settembre. Il crollo fortunatamente non ha coinvolto né persone né veicoli. Attualmente i tecnici e i mezzi del Comune sono al lavoro per sgombrare la strada e mettere in sicurezza la zona.