Novese, doppio vantaggio. Ma la Riozzese rimonta

La Novese si sta costruendo una bella fama, quella di 'ferma capoliste'. Era successo con Vittorio Veneto due settimane fa, il bis in casa con un'altra regina, la Riozzese, già affrontata in Coppa Italia.

Rispetto a quella sfida un progresso, perché allora erano state le lombarde a vincere, mentre la gara al 'Girardengo' si chiude sul 2-2. Con rammarico per le biancocelesti, due volte in vantaggio.

Al quarto d'ora del primo tempo sblocca Vitiello, su azione, al secondo centro stagionale. Ma prima dell'intervallo le novesi concedono alla Riozzese di conquistare l'area con un assist che Rognoni, scuola Inter, sfrutta per l'1-1.

Nella ripresa la squadra di Fossati di nuovo avanti, con Tessa Rigolino, che trasforma il rigore concesso per atterramento di Accoliti. Per lei terza rete stagionale, capocannoniera della squadra. Nel finale, però, sugli sviluppi di un angolo,a difesa schierata, sfuma il terzo successo interno. "Dobbiamo imparare a gestire meglio il vantaggio - sottolinea l'allenatore, Maurizio Fossati - soprattutto a non regalare spazi e opportunità a squadre che sono già forti e non hanno bisogno di aiuti. La classifica resta buona, siamo a ridosso del podio, pronte alla sfida con la Lazio, domenica, ancora in casa, che sarà scontro diretto".