Teatro Marenco, il Fai lo apre alle scuole

NOVI LIGURE — Anche il teatro Marenco di Novi Ligure sarà visitabile durante le “Mattinate Fai d’inverno”, la manifestazione dedicata alle scuole e organizzata dal Fondo Ambiente Italiano per far conoscere le bellezze artistiche, culturali e architettoniche del nostro Paese. Le visite – in programma fino a sabato 30 novembre – saranno curate dai volontari del Fai e dagli Apprendisti Ciceroni del liceo Amaldi. Gli allievi delle classi “Amiche Fai” saranno invitati a conoscere il patrimonio storico e artistico del loro territorio accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni, gli studenti appositamente formati che – indossati i panni di narratori d’eccezione – racconteranno alle classi in visita il valore di questi beni e le storie che custodiscono.

Inaugurato nel 1839 e intitolato al Re Carlo Alberto di Savoia, il teatro liberty nel cuore di via Girardengo venne dedicato nella prima metà del Novecento a Romualdo Marenco, grande compositore e direttore d’orchestra novese. Concepito come costruzione autonoma sul modello ottocentesco del teatro all’italiana, fu progettato dall’architetto Giuseppe Becchi con l’approvazione del collega Luigi Canonica, massimo esperto di architettura teatrale dell’epoca. La sala storica “a ferro di cavallo” fu realizzata con tre ordini di palchi sovrapposti e il loggione superiore affacciati lungo tutto il perimetro. Attualmente, come è noto, il teatro Marenco è in corso di restauro.