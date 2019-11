Maffiotti: "Attenzione alta, ma situazione sotto controllo"

ALESSANDRIA - Videointervista al direttore di Arpa, Alberto Maffiotti: la situazione è sotto controllo, tanto che dopo le 13 - al termine di una nuova riunione del Com - l'allerta dovrebbe scendere da arancione a gialla. Gli effetti della perturbazione, forte ma meno impattante di quella di ottobre, si sentiranno però ancora per tutta la giornata e la nottata: massima attenzione, dunque, sulle strade e per possibili movimenti franosi. Sotto controllo i fiumi, problemi sui rii come il Lovassina.