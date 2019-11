Un albero ha travolto un’auto con mamma e bimba a bordo

NOVI LIGURE - Un grosso albero è crollato pochi minuti fa in corso Marenco a Novi Ligure e si è abbattuto su un’auto in transito, all’interno della quale viaggiavano una giovane mamma residente alla frazione Merella e la sua bambina.

I vigili del fuoco e l’equipe medica del soccorso di emergenza 118 le hanno estratte dall’abitacolo e trasportate al vicino ospedale San Giacomo, ma solo a scopo cautelativo. Le loro condizioni non sono apparse gravi.

A crollare in pieno centro cittadino è stato un vecchio pino che era posto sulla massicciata tra corso Marenco e la linea ferroviaria. In quell’area c’è una piccola stradina di servizio per l’accesso ai servizi tecnici di Rfi. La pianta ha completamente invaso la corsia riservata al transito dei veicoli diretti verso piazza della Repubblica.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e gli operai del comune per liberare corso Marenco dall’albero caduto. Il flusso dei veicoli è deviato su strade alternative, ma non dovrebbe trattarsi di una lunga chiusura.