Scuola, orientamento per i ragazzi (ma anche per gli adulti)

NOVI LIGURE — Un salone dell’orientamento per indirizzare i ragazzi in uscita dalla terza media alla giusta scuola superiore. Sabato 30 novembre, a Novi Ligure, i locali della scuola Pascoli di corso Italia ospiteranno la nuova edizione del salone dell’orientamento organizzato dall’istituto comprensivo 1 con il patrocinio del Comune. Alla giornata – che si svolgerà dalle 9.00 alle 12.00 – sarà presente una rappresentanza di insegnanti e alunni delle scuole superiori della provincia e non solo, dai licei agli istituti tecnici alle scuole di orientamento professionale.

Per gli studenti in uscita dalla terza media e le rispettive famiglie, il salone dell’orientamento sarà un’occasione importante per incontrare i docenti delle scuole superiori e conoscere le varie offerte formative. Potranno inoltre ottenere informazioni utili, raccogliere materiale sui percorsi di studio e conoscere le iniziative di orientamento proposte (porte aperte, visite, colloqui). Gli anni scorsi l’iniziativa è stata molto apprezzata oltre che dagli alunni anche dai genitori che hanno potuto soddisfare tutte le curiosità e sciogliere molti dubbi in merito alle varie proposte scolastiche, in modo da poter aiutare i figli in questa scelta così importante per il loro futuro.

Sempre parlando di scuola, sono aperte le iscrizioni ai corsi del Cpia, il centro provinciale per l’istruzione degli adulti, che ha una sede anche in città, al municipio di via Giacometti 22. A Palazzo Pallavicini si terranno tra le altre lezioni di inglese, francese e informatica, ma i corsi dislocati nelle diverse sedi (oltre a Novi ci sono Acqui, Ovada e Tortona) sono molti di più: russo, cinese, spagnolo, grafica digitale, smartphone, benessere, canto corale, pianoforte, storia locale, geologia, lingue latine, pari opportunità. Info 0143 746839, www.cpia2noviligure.it o direttamente presso l’istituto in via Giacometti.