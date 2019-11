Migrazioni e teatro Marenco nei libri di Barrilà e Robbiano

NOVI LIGURE — Domani e domenica a Novi Ligure due appuntamenti con la presentazione di altrettanti libri. Si inizia venerdì 29 novembre con il romanzo “La casa di Henriette”, ultima fatica dello psicoterapeuta Domenico Barrilà (ore 18.00, presso il municipio di via Giacometti 22), e si prosegue domenica 1° dicembre con Lorenzo Robbiano e il suo “Bentornato Marenco. Storia del Carlo Alberto e dei teatri novesi dal XVII secolo”.

“La casa di Henriette” è un romanzo di formazione, che è anche il racconto di una Europa in cammino. Come l’autore, che giovanissimo, lascia la sua città in Sicilia per cercare fortuna al Nord. Come i nonni della piccola Henriette, facoltosi commercianti che, partiti da Copenaghen nella prima metà dell’Ottocento, impiantarono una fiorente attività nella città sullo Stretto. Qui i destini di questa famiglia si incroceranno con quello dell’autore, influenzandone il percorso esistenziale attraverso circostanze sorprendenti. Durante l’incontro l’autore dialogherà con Alessandro Tacchino.

Domenica 1° dicembre verrà presentato l’ultimo volume di Lorenzo Robbiano “Bentornato Marenco. Storia del Carlo Alberto e dei teatri novesi dal XVII secolo” (Edizioni Epoké – La Torretta): alle 10.00 in via Girardengo, davanti al teatro Marenco, si svolgerà una performance teatrale con Andrea Robbiano, Paolo Plaza, Irene Squadrelli e Ilaria Saccà; alle 10.30 nella Multisala Moderno di via Girardengo si terrà la presentazione del libro con gli interventi del sindaco Gian Paolo Cabella, di Nino Andronico (presidente della Fondazione Teatro Marenco) e dell’editore Simone Tedeschi. A moderare l’incontro Alberto Marello, direttore del Piccolo.