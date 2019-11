Esplorando il Senegal con le fotografie di Vito Costantini

ARQUATA SCRIVIA — Il viaggio in Senegal di Vito Costantini sarà al centro del prossimo appuntamento con le diapositive di viaggio organizzato nei locali della biblioteca Poggi (in piazza Santo Bertelli) ad Arquata Scrivia. Questa sera, venerdì 29 novembre alle 21.00, l’esperto viaggiatore mostrerà le immagini più rappresentative della capitale Dakar, dell’isola di Goréé dove si trovano atroci testimonianze legate al mondo degli schiavi e poi ancora del Lago Rosa e dell’oasi ornitologica aperta tutto l’anno. La serata, a ingresso libero, è organizzata da Nord Sud Ovest Est e Avventure nel mondo di Roma in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Arquata. Per altre informazioni è possibile contattare i referenti locali Ezio Balostro al numero 334 3232516 o Daniele Cipollina al numero 0143 666039.