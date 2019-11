Associazione partigiani, oggi l'assemblea dell'Anpi

NOVI LIGURE — E' convocata per questa mattina, sabato 30 novembre alle 10, l'assemblea degli iscritti della sezione Anpi di Novi Ligure, presso la sede di via Marconi 66, all'interno della biblioteca comunale con il seguente ordine del giorno: intervento del presidente Gianni Malfettani (nella foto) sulle attività svolte dalla sezione e sulle iniziative previste per il 2020, anche alla luce della riunione del consiglio nazionale svoltosi il 9 e 10 novembre ad Acqui; relazione del responsabile amministrativo, Pietro Malpassi, sul bilancio consuntivo; elezione nuovi membri del consiglio direttivo della sezione e nomina responsabile legale; varie ed eventuali.