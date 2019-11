Natale, mercatino degli artigiani e festa per i bambini

EVENTO A SERRAVALLE ANNULLATO PER MALTEMPO

Siamo quasi a dicembre e si moltiplicano le iniziative legate al periodo delle festività natalizie. Domani, domenica 1° dicembre, dalle 10.00 alle 18.00 in piazza Bosio a Serravalle Scrivia, la pro loco organizza “Giocando aspettando il Natale”: quest’anno Babbo Natale aspetta i suoi piccoli aiutanti per farsi consegnare la letterina con i tanto agognati regali. Tanti giochi e intrattenimenti per i più piccoli e poi merenda con caldarroste e frittelle.

Sempre domenica, a Rocchetta Ligure, arriveranno i mercatini di Natale. A palazzo Spinola, dalle 10.00 alle 19.00, idee regalo e curiosità preparate da artisti e artigiani. Dalle 13.00 polenta e poi nel pomeriggio cioccolata calda e crepes. Dalle 15.30 alle 16.30 Babbo Natale potrà ricevere le letterine. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.