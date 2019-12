A7, tre notti di chiusura tra Tortona e Serravalle per lavori

TORTONA — Chiusa per tre notti l’autostrada A7, nel tratto compreso tra Tortona e Serravalle Scrivia, ma solo in direzione Genova. La chiusura per lavori di asfaltatura comprenderà anche lo svincolo verso la bretella di Novi Ligure A7/26 e l’area di servizio Bettole Ovest. Non si potrà viaggiare in direzione sud dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo. La chiusura riguarderà le notti di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre. Dalle 6 del mattino di venerdì 6 dicembre la circolazione tornerà regolare. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sulla viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Serravalle Scrivia oppure in A26 a Novi Ligure.