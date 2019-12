Roquette, da scuole e università per conoscere la fabbrica

CASSANO SPINOLA — Nel mese di novembre Roquette ha ricevuto in visita presso lo stabilimento di Cassano circa 70 studenti di scuole superiori e università del torinese. Questa iniziativa si colloca nell’ambito della campagna promossa dall’associazione Starch Europe (associazione di riferimento per le principali società di produzione di amidi e derivati in Europa) all’interno della quale Roquette ricopre un ruolo di rilevante importanza. Obiettivo della campagna è stato l’avvicinare la popolazione e le scuole a conoscenza dell’importante ruolo che le amiderie ricoprono contribuendo all’alimentazione e alla salute.

Alla Roquette di Cassano Spinola sono arrivate due classi degli istituti Natta di Rivoli e Majorana di Grugliasco, e gli studenti del terzo anno della facoltà di Scienze e tecnologie agrarie dell’Università di Torino. In quest’ultimo caso la vista ha riguardato principalmente la materia prima che Roquette Italia utilizza per produrre ingredienti di origine vegetale destinati ai mercati dell’alimentazione e della salute.