Avvento con pattinaggio, corsa dei Babbo Natale e presepi

NOVI LIGURE — È stata inaugurata a Novi Ligure la pista di pattinaggio che terrà compagnia a grandi e piccini fino al prossimo 19 gennaio. La pista è stata collocata in corso Marenco, nel parcheggio adiacente alla piazza dei pullman. Rimarrà aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 20.00. Al sabato l'orario sarà 15.00-23.30, mentre alla domenica 14.00-20.00. Il 26 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio orario continuato dalle 14.00 alle 20.00.

Tutti con il vestito rosso e bianco a correre per il centro storico di Gavi nel giorno dell’Immacolata. Domenica 8 dicembre, gli Esercenti Gaviesi in collaborazione con pro loco e Gruppo Cinofilo Gaviese organizzano la corsa dei Babbo Natale, un evento benefico che ha lo scopo di raccogliere fondi per l’asilo Principe Oddone. La partecipazione è aperta a tutti. L’unica regola è indossare il costume da Babbo Natale. Iscrizione 15 euro (costume compreso) o 10 euro (con costume personale). Possono partecipare anche i bambini e i cani (la quota è di 2 euro). Premio simpatia al Babbo Batale più divertente. Iscrizioni dalle 8.30; inizio gara alle 10.30. Per informazioni e preiscrizioni, rivolgersi al numero 340 2658541.

Con l’accensione dell’albero di Natale prenderà il via a Pozzolo Formigaro la rassegna “Luci di Natale” organizzata dal Comune insieme alle associazioni. Domenica 8 dicembre, alle 16.30 in piazza Italia, l’albero verrà acceso accompagnato dai canti degli alunni delle scuole e l’accompagnamento della banda musicale pozzolese. Dall’8 dicembre al 6 gennaio la residenza per anziani San Giuseppe ospiterà il mercatino natalizio.

Da domenica 8 dicembre a domenica 12 gennaio a Pratolungo di Gavi, in via Case Rosè 34/A (davanti al campo sportivo), sarà possibile visitare il presepe di Wainer. Da un paio di anni ormai, è diventata una vera e propria attrazione durante il periodo natalizio per tutti, grandi e piccini. Questa “opera d’arte” prende il nome dal suo realizzatore, un signore del paese che per tutto l’anno lavora mettendoci cuore e passione per costruire questo presepe costruito a mano e studiato nei minimi dettagli.

Domenica 8 dicembre, al Forte di Gavi, alle ore 11.00, verrà inaugurata l'iniziativa Arte in Forte che durerà fino al 16 febbraio. Nelle sale del Forte saranno esposti presepi di collezioni private di Marco Costa, Gian Paolo Vigo, Livia e Ino Repetto; inoltre sarà visitabile una mostra di artigianato artistico di Cosimo Fuso.