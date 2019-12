L'etica della Terra: dall'ambiente una sfida per l'umanità

SERRAVALLE SCRIVIA — Questa sera, venerdì 6 dicembre alle 21.00, in biblioteca a Serravalle Scrivia si terrà la conferenza “L’Etica della Terra. Dalla crisi ambientale la sfida cruciale per l’umanità”, con il naturalista Antonio Scatassi. «La crisi climatica e ambientale ci pone di fronte alla necessità di una svolta epocale nel nostro modo di vivere, consumare e produrre. Possiamo ancora evitare il peggio. Possiamo scegliere se rassegnarci a un futuro di calamità naturali, estinzioni di massa delle specie viventi, carestie, crescenti disparità economiche e guerre per le risorse, oppure batterci affinché la politica adotti quelle misure che la scienza ci dice essere necessarie e urgentissime, per garantire ai nostri figli una qualità della vita accettabile. Il momento è adesso, non avremo una seconda occasione», dicono gli organizzatori.