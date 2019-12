Arriva da Pozzolo il miglior cocktail del Piemonte

POZZOLO FORMIGARO — Si è piazzata prima in Piemonte ed è arrivata terza nella gara nazionale a squadre: parliamo di Angela Petrillo, 26 anni, che in Sardegna ha partecipato ai campionati italiani per barman indetti dalla Fib, la federazione di riferimento. Angela, originaria di Irsina (Basilicata) ma residente a Pozzolo Formigaro, a ottobre ha ottenuto il primo posto ai regionali per la categoria Sparkling (vale a dire per i cocktail a base di vini frizzanti come prosecco, spumante o champagne).

«Ho presentato il mio “Presidente”, un cocktail con Asti spumante, mirto, vodka, Cointreau, limone e zucchero», racconta. Alla finale nazionale non ha avuto altrettanta fortuna, ma nella gara a squadre ha ottenuto la medaglia di bronzo: «Ho avuto l’onore di rappresentare il Piemonte con il torinese Marco Rubino, uno dei più noti barman italiani, e con il mio maestro Pietro Guli, che l’anno scorso aveva vinto i campionati nazionali e che oggi gestisce il bar del circolo Crc Repetto, in viale Pinan Cichero a Novi».

Guli, Rubino e Petrillo a Cagliari hanno presentato un cocktail tutto piemontese, a partire dal nome: Monsù (“signore”, in dialetto). «Abbiamo usato i prodotti delle distillerie Gamondi di Acqui Terme e Bordiga di Cuneo», spiega Guli. Ad accompagnarli, anche il cioccolato della Bodrato di Novi Ligure, dove Angela lavora come stagionale. E ora per il circolo Repetto di viale Pinan Cichero Guli – a sua volta allievo del bartender novese Enrico Rovella e di sua moglie, la compianta Antonella Zuin – ha molti progetti: «In collaborazione con la Fib, la federazione italiana barman, teniamo corsi per baristi e bartender. Inoltre abbiamo ospitato il corso dell’Anag per assaggiatori di grappe e acquaviti, che replicheremo a febbraio con le lezioni di secondo livello. Intendiamo diffondere la cultura del bere consapevole e di qualità».

Da sinistra: Pietro Guli, Angela Petrillo e Marco Rubino (foto Fib)