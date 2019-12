C Femminile, vince solo l'Evo Volley

CASALE MONFERRATO - La vittoria di venerdì sera nell'anticipo fra Evo Volley e Mokaor Vercelli per 3-1 (17-25, 25-21, 25-19, 25-20) con il brivido iniziale del primo set prima che le ragazze di Ruscigni prendessero le misure all'avversario aveva fatto ben sperare ma dal sabato sera delle squadre di C femminile sono arrivate solo delusioni. Cocenti quelle di Novi e Ovada, vittime rispettivamente 0-3 (12-25, 19-25, 19-25) di Savigliano e 1-3 (20-25, 25-22, 23-25, 16-25) dell'Igor Volley; più lottata quella della Fortitudo Nuova Elva che in casa con il Rivarolo Volley passa due volte in vantaggio prima di cedere nei vantaggi del tie-break 2-3 (26-24, 21-25, 25-16, 20-25, 14-16). A salvare l'onore della provincia ci pensano le due squadre maschili: la Negrini Acqui travolge 3-0 (25-21, 25-14, 26-24) la Go Old Volley Racconigi, la Plastipol espugna al tie-break 3-2 (25-18, 25-20, 24-26, 15-25, 16-14) il campo del Savigliano raddrizzando al primo punto ad oltranza un incontro che l'aveva vista vincere i primi due parziali e cedere il terzo solo ai vantaggi.

In serie D la situazione si capovolge: vincono le donne di Evo Volley Tre Colli 3-0 (25-18, 25-23, 25-21) con il Volley Scurato Novara e quelle della Zs Ch Valenza sulla Paffoni Omegna con lo stesso punteggio (25-13, 25-16, 25-14), cadono sia l'U22 della Novi Pallavolo che incassa un 3-0 (25-19, 25-15, 25-18) dai pari età del Mondovì che la Cetip/Makhymo Acqui Terme battuta in casa 0-3 (18-25, 25-27, 10-25) dall'ArtiVolley.

Nel pomeriggio di oggi dalle 15.00 scendono in campo tre squadre della nostra provincia impegnate nei triangolari della seconda fase di Coppa Piemonte: in campo maschile la Negrini Acqui ospiterà sul proprio campo Pavic e Stamperia Alicese, in quello femminile la Evo Volley giocherà al PalaCima contro San Giorgio Cascina Capello e AutoFrancia Torino mentre la Fortitudo Nuova Elva si recherà a Novara per strappare la qualificazione alle padrone di casa del Pizza Club ed al Montalto Dora.