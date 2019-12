Fiabe nel mondo, una settimana per sognare fuori dai confini

POZZOLO FORMIGARO — La biblioteca comunale di Pozzolo Formigaro organizza, nella settimana dal 9 al 13 dicembre l’iniziativa “Fiabe nel mondo”, rivolta a tutte le classi della scuola elementare e della scuola dell’infanzia.

In un’ambientazione che ricorda per calore il salotto della nonna – le cantine del castello medievale – Maurizia Cibrelli ed Enzo Baldon, collaboratori della biblioteca, racconteranno fiabe, miti e leggende tratte dai libri di Luigi Dal Cin e ambientate in tutti i Paesi del mondo. Sarà invece Tata Frozen che racconterà ai piccoli allievi della scuola dell’infanzia la magia della storia dello Schiaccianoci. E al termine cioccolatini per tutti.

«Abbiamo pensato di scegliere le fiabe più popolari proprio per il ruolo che questa narrazione riveste non solo come momento di intrattenimento, ma anche perché sono uno strumento educativo molto efficace – dichiara Alessandra Acerbi, responsabile della biblioteca – Infatti il bambino tende a identificarsi con i protagonisti delle storie, entra in contatto con diverse emozioni, impara a riconoscerle e quindi a esprimerle. Inoltre, poiché i testi che saranno proposti sono ambientati in diversi luoghi del mondo, i bimbi avranno la possibilità di conoscere scenari, atmosfere e personaggi molto differenti tra loro, che sicuramente faranno volare la loro fantasia e immaginazione».

L’iniziativa “Fiabe nel mondo” si inserisce nel programma del “Festival della letteratura per l’infanzia” che avrà luogo a Pozzolo Formigaro nel mese di maggio 2020.