Cancro, la prevenzione inizia a tavola: incontro con con gli esperti

NOVI LIGURE — “La prevenzione del cancro inizia a tavola”: è una consapevolezza ormai acquisita in campo medico, ma è anche il titolo dell’iniziativa organizzata a Novi Ligure dall’associazione Isco – Insieme per Simone contro l’osteosarcoma, fondata in memoria del giovane Simone Dispensa. Mercoledì 11 dicembre alle 10.45 il Museo dei Campionissimi ospiterà gli interventi dell’oncologo Vittorio Fusco, della biologa nutrizionista Beatrice Turturiello e dei data manager dell’ospedale di Alessandria Manuela Alessio e Iolanda De Martino. Ci saranno ovviamente anche i volontari di Isco, che spiegheranno gli scopi dell’associazione e le attività svolte nel corso dell’ultimo anno. L’iniziativa è organizzata da Isco, dal liceo Amaldi e dall’istituto Ciampini Boccardo, con il patrocinio di Csvaa e Comune di Novi.