Capriatese risponde presente. Sale non sbaglia

ALESSANDRIA - Nel girone I vittoria per la Pastorfrigor in casa della Nicese: decisivo Vetri, al 40' della ripresa, mentre il primo gol è siglato da Casone, al debutto; successo anche per la Fortitudo Occimiano che batte 2-0 la Marentinese (a segno Badarello e Idriss). Il Quargnento supera 3-2 la Buttiglierese con la doppietta di Stefano Maffei e il gol di Lombardi; crolla 7-0 il Casalcermelli contro la capolista PSG.

Nel girone L la Viguzzolese schianta 6-1 il G3 Real Novi: poker di gol per Cassano, rete di Piccinini e Palumbo. Vittoria per il Sale che con i soliti Fossati e Calderisi vince 2-1 sulla Boschese; 3-1 per la Capriatese in casa della Frugarolese (doppietta di Dionello e gol di Panariello). Il Casalnoceto supera 3-2 la Castelnovese (a segno Amhed e due volte Oseimbonsu); 2-1 per il Mornese sul Deportivo Acqui con le reti di Giacalone e Cavo.

Libarna - Cassano termina 2-2 (Ruocco e Bruni per i padroni di casa, doppietta di Pagano per gli ospiti); pareggiano anche Pro Molare e Cassine, 1-1 il finale (Badino per la Pro e rigore di Rizzo per il Cassine).