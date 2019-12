Ciampini, dal microcosmo del Cern allo spazio di Virgin Galactic

NOVI LIGURE — Dall’infinitamente grande che all’infinitamente piccolo: al Ciampini-Boccardo di Novi Ligure i giorni che separano gli studenti dalle vacanze di Natale saranno densi di iniziative in campo scientifico. Domani, 11 dicembre sarà ospite dell’istituto novese il professor Mario Sitta che parlerà ai ragazzi degli studi che vengono svolti al Cern di Ginevra: un’anteprima per la visita che il 19 dicembre 48 tra studenti e docenti faranno proprio al centro di ricerche di Ginevra.

Il 13 dicembre invece, un appuntamento rivolto a tutti: durante l’open day serale del Ciampini, che si svolgerà a partire dalle 18.00, si terrà un collegamento Skype con Nicola Pecile, pilota collaudatore della Virgin Galactic negli Stati Uniti. Nicola Pecile risponderà da Mojave, ai bordi del deserto californiano dove ha sede la base sperimentale di Edwards dell’aviazione americana ma anche la Space Ship Company, la società di Virgin Galactic di Richard Branson, che costruisce l’aereo a razzo Space Ship Two per il turismo spaziale. Nicola, 46 anni appena compiuti, è il più giovane e unico italiano del gruppo di sette piloti che si stanno preparando per aprire una nuova era del volo.

Tutto questo, in attesa di conoscere data e ora del contatto radio con il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Luca Parmitano, che dovrebbe avvenire prima della chiusura delle scuole per le vacanze natalizie. Queste iniziative fanno parte del progetto didattico, curato dal docente Corrado Campisi, che ho portato Paolo Nespoli a Novi Ligure meno di un mese fa e, soprattutto, porta e continua a portare tanti studenti della nostra città a contatto con realtà, italiane e non, dell’industria aerospaziale e dell’alta tecnologia.