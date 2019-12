Sciopero all’ex Ilva, protesta dei lavoratori a Roma

NOVI LIGURE - Giornata di sciopero, quella di oggi, in tutti gli stabilimenti ArcelorMittal in Italia, compreso quello di Novi, da dove ieri sera sono partiti un centinaio di lavoratori su due autobus per raggiungere Roma dove è in programma una manifestazione sindacale di protesta.

Con loro il presidente del consiglio comunale di Novi, Oscar Poletto. È a Roma per esprimere solidarietà ai lavoratori anche il sindaco di Novi, Gian Paolo Cabella che ha raggiunto la capitale autonomamente.

Il corteo composto da ex dipendenti dell’Ilva oggi sfilerà nelle vie della capitale per raggiungere piazza Santi Apostoli e unirsi alla manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil. Era in programma ancor prima che deflagrasse la crisi dell’ex Ilva con la dichiarazione di 4.700 esuberi da parte di ArcelorMittal, l’azienda che ha in affitto i siti produttivi dell’Ilva.