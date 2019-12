Porte aperte all'Amaldi per presentare corsi e indirizzi

NOVI LIGURE — Porte aperte al liceo “Amaldi” di Novi Ligure sabato 14 dicembre, al mattino alle 9 e al pomeriggio alle 15. L’appuntamento del mattino è rivolto ai ragazzi delle scuole medie che frequentano le lezioni dal lunedì al venerdì e quindi con orario su cinque giorni alla settimana. Alle 9.00 saluto del preside, Michele Maranzana, e a seguire la presentazione degli indirizzi della scuola da parte degli insegnanti. Alle 10.00 i docenti accompagneranno i ragazzi e i loro familiari nella visita dei locali e delle attrezzature sia nella sede del liceo scientifico in via Mameli, sia in quella del liceo “Doria” in viale Saffi e risponderanno a ogni loro domanda.

Il pomeriggio, con inizio alle 15.00, sarà rivolto a quegli studenti delle scuole medie che hanno un orario delle lezioni articolato su sei giorni settimanali ovvero dal lunedì al sabato. Il programma ripete quello del mattino. All’Amaldi sono disponibili gli indirizzi classico, linguistico, scientifico, scienze umane, scienze applicate e sportivo.