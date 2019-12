Cinema da Oscar con gli atleti del pattinaggio artistico

POZZOLO FORMIGARO — Anche quest'anno la società sportiva Pattinaggio Artistico Aurora realizzerà il consueto spettacolo augurale per le festività natalizie. Un appuntamento a cui non mandare, che quest'anno avrà come tema "La notte degli Oscar" sabato 14 dicembre alle 21.00, presso il pattinodromo di Pozzolo Formigaro. Il titolo avvincente fa già capire che la serata sarà ricca di bellissime esibizioni, tratte dai più emozionanti, romantici, avvincenti film che hanno ricevuto la storica statuetta.

La storia del cinema internazionale è ricca di pellicole che hanno raccontato e rappresentato eventi personali, storici e fantastici, che sono stati realizzati grazie alla fantasia e creatività di uomini speciali, Walt Disney, John Goldwin, Steven Spielberg, Mario Mattoli, Federico Fellini, Pedro Almodovar, giusto per citarne alcuni. Gli atleti del Pattinaggio Artistico Aurora si trasformeranno per una serata in attori, interpreti speciali dello sfavillante mondo del cinema, con effetti speciali, luci e abiti sfavillanti.