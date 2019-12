Regali e prodotti artigianali da scovare tra le bancarelle

Il prossimo sarà un fine settimana all’insegna dei mercatini, per trovare il regalo originale e creativo da poter donare ai propri cari o agli amici.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Gavi l’atmosfera sarà quella della festa con il mercatino per le vie del paese, aperto dalle 10.00 in poi, e con il villaggio di Babbo Natale con il Magic Globe (una palla di vetro formato gigante che stupirà bimbi e adulti) e l’animazione dei Nani di Tassarolo. Domenica, dalle 11.00 in via Mameli, street food dolce e salato e, inoltre, ci sarà il banchetto del locale Lions Club per raccogliere occhiali usati e destinarli al centro che li selezionerà, pulirà e catalogherà per distribuirli a milioni di persone bisognose in Italia e all’estero. Sotto i portici di piazza Dante, mercatino dei bambini delle scuole, mentre i bimbi dell’asilo Principe Oddone augureranno buone feste a tutti. Le iniziative sono a cura degli Esercenti Gaviesi in collaborazione con Comune e associazioni.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre anche a Predosa ci sarà aria di magia grazie ai mercatini con prodotti tipici locali e a km zero, foto con Babbo Natale e cibo predosino da passeggio. Domenica alle 15.00 concerto dei ByFaith. Appuntamento al palatenda grazie a Comune e pro loco.

Domenica 15 dicembre, dalle 10.00 alle 19.00, il salone polifunzionale di Vignole Borbera ospiterà i mercatini di Natale. Una giornata che trascorrerà tra pranzo con polenta, poi caldarroste e bontà dolci e salate per merenda. In biblioteca angolo dei bambini con laboratori creativi (alle 10.15 e alle 16.30) e spettacolo di magia (alle 15.00). Organizzano pro loco e Comune.

Un mercatino fuori dal comune e tante altre iniziative domenica 15 a Tassarolo con la manifestazione organizzata da Comune e pro loco. Laboratori di elfi, spettacoli di danza e fuoco, trampolieri e giocolieri, concerti e canti saranno solo alcune delle esperienze che si potranno vivere in un paese tutto addobbato a festa. Le strade, gli androni, i cortili delle abitazioni di Tassarolo apriranno le porte e i cancelli per esporre produzioni artigianali, creazioni artistiche, eccellenze locali.