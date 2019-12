La polizia municipale ferma un posteggiatore abusivo

NOVI LIGURE — Un parcheggiatore abusivo è stato fermato ieri mattina dagli agenti della polizia municipale. L'uomo – F. O. di nazionalità nigeriana – è stato sorpreso in piazza Gobetti, di fronte all'ospedale. Poiché sprovvisto di documenti, è stato portato in comando per l'identificazione: dalle verifiche è risultato non in regola sul territorio nazionale e pertanto, oltre alla sanzione amministrativa, è stato anche segnalato per la violazione delle norme sull'immigrazione. «I controlli nelle piazze cittadine si ripetono con assiduità – spiega il comandante della polizia municipale Armando Caruso – e continueranno anche in futuro».