Novi torna a vincere: travolta Bresso in tre set

BRESSO - Serviva una vittoria, non tanto per riprendere la corsa sulla zona playoff, che è compromessa, ma per dimostrare che il gruppo vale molto di più degli zero punti nelle ultime due uscite: la trasferta contro La Perla Bresso era il classico trappolone perché se da una parte i padroni di casa non avevano niente da perdere, dall'altra una terza sconfitta consecutiva per i biancoblù avrebbe potuto avere esiti disastrosi soprattutto psicologicamente.

La Novi Pallavolo non cade nel tranello: seppur priva di Guido e Bonvini infortunati, rifila un netto 3-0 (25-20, 25-20, 25-21) ai lombardi che d'altra parte finora hanno vinto solo una partita su otto e proprio con il Caseificio Croce Lodi che li affianca in classifica. Novi invece sale a quota 15 punti e respira: sabato, nell'ultima gara prima della sosta natalizia, al "PalaBarbagelata" con il Cus Genova che insegue a tre punti di distanza, potrebbe arrivare un'altra vittoria piena che farebbe t gran bene a tutto lìambiente, squadra e dirigenza.