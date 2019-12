Premio Solidarietà Delucca a vigili del fuoco e carabinieri

NOVI LIGURE — «A voi ci inchiniamo con deferenza e rispetto per la vostra costante e rassicurante presenza in ogni ora del giorno e in ogni giorno dell’anno». Sono queste le parole dedicate a Carabinieri e Vigili del Fuoco, che riceveranno domenica 22 dicembre a Novi Ligure il premio Solidarietà intitolato a Luciano Delucca. La domenica prima di Natale, nel segno della tradizione, con una cerimonia che inizierà alle 11.00 nel salone di palazzo Pallavicini, verranno assegnati il Premio Solidarietà Luciano Delucca e il premio Educatore nello Sport intitolato a Lino Persano.

«È una decisione che abbiamo preso a fine estate, rammentando la lunga storia dei pompieri e dei Carabinieri di Novi – spiega Italo Delucca, presidente ente Delucca – e i recenti tragici avvenimenti che ci hanno toccato da vicino hanno avvalorato la nostra scelta. Del resto, almeno una volta ogni trent’anni, ci pare doveroso ricordare e ringraziare chi ogni giorno è pronto a rispondere a ogni necessità». E il pensiero non può che essere rivolto a Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, che hanno perso la vita nella notte tra il 4 e il 5 novembre a Quargnento.

«Siamo oggi lieti e onorati di dire grazie ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco - le motivazioni del premio che viene consegnato dal 1989 - A questi uomini che, al di là del dovere istituzionale, offrono alla nostra comunità le loro migliori energie e con la dolcezza nel cuore, la lucidità del pensiero, la determinazione nel fare, sono i nostri angeli che custodiscono la vita di altri nel momento del bisogno».

«È il nostro modo, semplice e modesto, per dire un grazie che abbiamo rinnovato a tante persone, enti e associazioni, spesso poco conosciute e lontane dalla ribalta mediatica – commenta Massimo Merlano, presidente di Ascom-Confcommercio – Per aver saputo dare un valore profondo alla vita, percorso con passione e costanza la strada che porta a raggiungere un obiettivo, materializzare una speranza».

Il premio Educatore dello sport andrà invece a Maurizio Fossati, allenatore della Novese femminile che nel 2019 ha ottenuto la promozione al campionato di serie B dove milita attualmente. Maurizio è tra i soci fondatori della squadra femminile che profonde anche molte energie nel settore giovanile.

Il corpo dei pompieri di Novi Ligure in una foto d'epoca