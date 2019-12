Violazione del divieto di avvicinarsi, arrestato un pregiudicato

POZZOLO FORMIGARO - I militari della Stazione Carabinieri di Pozzolo Formigaro hanno arrestato (in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere) un pregiudicato, dopo la richiesta di aggravamento della Stazione di Pozzolo Formigaro, per violazione del divieto di avvicinamento già emesso a suo carico nei suoi confronti della moglie.

L’uomo nel tempo si era reso responsabile di reato di maltrattamenti ed anche di abuso sessuale ai danni della moglie, pratica seguita dai Carabinieri di Novi Ligure, in collaborazione con quelli di Pozzolo Formigaro.

L'uomo ora si trova, su disposizione della Procura, presso la Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria.