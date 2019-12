Concerti, spettacoli e mercatini animano il Natale

PROVINCIA — Concerti, incontri e bontà per rendere più dolce la Vigilia. Sono tante le occasioni di svago organizzate da comuni e associazioni durante questo periodo di festa.

Pozzolo Formigaro • La rassegna di eventi per festeggiare il Natale e l’Epifania di Pozzolo Formigaro prosegue stasera, venerdì 20 dicembre alle 21.00, nella chiesa di San Martino con il concerto della banda musicale del paese “Magicamente Natale”. Dirige il maestro Pietro Palenzona. Ingresso Libero. Sabato 21 sarà la volta di Pozzolo D’Argento e Corale pozzolese che porteranno gli auguri alla residenza per anziani, mentre la sera “Natale in prima pagina”, spettacolo al teatro Perosi. Gli ormai tradizionali Disturbi di Natale, organizzati dal Forum Giovani, sono attesi domenica 22, dalle 20.30 in via Vittorio Veneto, con caldarroste, cioccolata calda, panettone, tombola e la musica degli Omega. Lunedì 23, alle 21.00 nella chiesa di San Nicolò, concerto della Corale Pozzolese poi, alla Vigilia, auguri, cioccolata calda e vin brulè grazie alle pro loco di Pozzolo e Bettole. Domenica 5 gennaio, alle 21.00 all’ex asilo Raggio, presentazione del documentario “Gente di Pozzolo” di Luca Rolandi e Andrea Tomasetto, mentre il 6 festa dell’Epifania con la Pozzolo D’Argento nelle cantine del castello (ore 15.00).

Arquata Scrivia • Stasera il palazzetto di Arquata Scrivia ospiterà lo spettacolo di Natale dell'associazione Ritmica La Torre, dal titolo "Peter Pan". Appuntamento venerdì 20 dicembre alle 21.00.

Cassano Spinola • Tante le iniziative in programma anche a Cassano grazie a pro loco, pro loco Belvedere San Martino e le altre associazioni del paese. Sabato 21 auguri in musica con il concerto del coro degli alunni dell’associazione Aurora nella sala convegni. Il 24 dicembre, alle 22.00, messa della Natività, presepe vivente in piazza e poi passatelli in brodo, crepes dolci e vin brulé per attendere tutti insieme Natale.

Villalvernia • Domenica 22, dalle 10.00 alle 20.00, sarà tempo di mercatini per le vie del paese di Villalvernia. Un’occasione per cercare il regalo dell’ultimo minuto. Dalle 16.00 alle 18.00 i più piccoli incontreranno Babbo Natale e riceveranno un piccolo regalo. Vin brulé per tutti.