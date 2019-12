In stato di alterazione, presidia la casa della ex: ricercato dai carabinieri

NOVI - Lo aveva denunciato per minacce qualche tempo fa. Ora lui è tornato a farsi vivo. Lo ha fatto "presidiando" la casa della ex con un lungo andirivieni cominciato intorno alle 17 di domenica.

Un comportamento anomalo che ha fortemente preoccupato la donna, la quale ha chiesto l'immediato intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri da ore stanno monitorando la zona senza però aver intercettato l'uomo. Quest'ultimo era già stato sottoposto a ricoveri psichiatrici e durante le incursioni di oggi, riferiscono alcuni testimoni, versava in un forte stato di alterazione. Sul posto anche i medici del 118.

L'uomo, pur denunciato per minacce, non è stato sottoposto ad alcun divieto di avvicinamento. Alle 20,20 di domenica l'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso. Seguono aggiornamenti.