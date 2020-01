Presepi, l'associazione Arquator espone nella Casa Gotica

ARQUATA SCRIVIA — La “Casa gotica” è un edificio di Arquata Scrivia di proprietà del Comune e sita in via Interiore al civico 31, d’angolo con vico del Gelsomino. Per gli arquatesi è pure nota come la “Casa del Tranquillo”, dal nome di un personaggio del secolo scorso che vi abitò. L’edificio faceva parte del borgo antico e risale al periodo medievale.

All’interno della Casa gotica ha sede l’associazione Arquator Presepi che fin dal 2010 ha allestito una mostra permanente di presepi e diorami. La mostra dedicata al Natale 2019 si chiuderà domenica 12 gennaio 2020 e osserverà i seguenti orari: sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00.

La mostra permanente invece è visitabile tutto l’anno su appuntamento o durante le manifestazioni organizzate in paese. L’allestimento viene costantemente arricchito di nuovi elaborati artistici e la novità di quest’anno, per l’appunto è la creazione di un grande presepe con effetti scenici dal titolo “Acqua, terra, luce”. Info e prenotazioni 339 3146346 oppure 377 2418187.

foto di Giampaolo Pepe