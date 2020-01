Schianto nella notte: un morto e quattro feriti

ARQUATA SCRIVIA - Schianto mortale nella notte sull’autostrada A7, tra Vignole Barbera e Arquata, direzione nord. Verso le due cinque persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.

Il bilancio è grave: un uomo di circa 50 anni ha perso la vita, mentre altri quattro feriti sono stati trasportati in ospedale in codice verde.

Al momento non si conoscono altri particolari. Seguono aggiornamenti.