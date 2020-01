Arquata, la fantasia al potere con i mattoncini giocattolo

ARQUATA SCRIVIA — Diverse centinaia di persone hanno potuto ammirare ad Arquata Scrivia le più belle opere realizzate con mattoncini giocattolo. Astronavi, castelli, velieri, robot, intere città: si può realizzare qualsiasi cosa, basta avere creatività e un numero sufficiente di pezzi! Se ai bambini la fantasia non manca, man mano che si diventa adulti le cose si fanno più dure.

Eppure c’è chi è riuscito a mantenersi ragazzino dentro, come i cinque arquatesi Andrea Fasciolo (45 anni), Andrea Malvezzi (35), Davide Malucelli (41), Massimo Dellepiane (54) e Patrizia Demicheli (55), che appena prima di Natale hanno dato vita a una ricca esposizione di costruzioni nelle sale della Soms, raccogliendo anche fondi per la locale Croce Verde. «Il nostro segreto? Non abbiamo mai smesso di giocare», dicono.