Posteggiatori abusivi, nuovo intervento della polizia municipale

NOVI LIGURE — Ancora un intervento degli agenti della polizia municipale per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e dei questuanti molesti a Novi Ligure. Oggi gli uomini del comandante Armando Caruso sono intervenuti in via Pietro Isola, nei pressi del supermercato Lidl, e hanno fermato un giovane che chiedeva soldi agli automobilisti.

Il ragazzo era sprovvisto di documenti ed è stato accompagnato in comando per l'identificazione e il fotosegnalamento: al termine delle operazioni è risultato essere un ghanese di vent'anni, non in regola con il permesso di soggiorno. Per lui è scattato un ordine di allontanamento e sarà denunciato per la violazione delle normative sull'immigrazione.