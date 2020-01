Riprendono i lavori per le tubature: senso unico in via Crispi

NOVI LIGURE — Cambiamenti in vista per la viabilità a Novi Ligure. Da domani, martedì 7 gennaio, verrà nuovamente aperto il cantiere per il rifacimento delle tubature in via Crispi (i lavori sono partiti lo scorso 22 agosto, poi sono stati interrotti). Salvo condizioni meteorologiche avverse, il cantiere rimarrà aperto circa dieci giorni.

Domattina inizierà la posa in opera di nuovi tubi delle reti gas e di erogazione idrica in un tratto di via Crispi. La via sarà chiusa nel tratto tra via Amendola e la rotonda con viale Rimembranza, in direzione di quest’ultimo (i mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare in direzione di viale Rimembranza nemmeno nel tratto compreso tra la rotonda di via Pietro Isola e via Amendola).

I veicoli che percorrono via dei Mille, giunti all’intersezione con via Crispi, potranno svoltare a sinistra in direzione del sottopasso ferroviario (in deroga al divieto). Sempre in deroga al divieto, i veicoli che percorrono via Crispi in direzione del sottopasso potranno svoltare a sinistra in via Amendola.