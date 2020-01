Concerti all'ora del tè con la stagione di Musicanovi

NOVI LIGURE — Da quasi trent’anni l’associazione dedicata alla memoria di Alfredo Casella organizza la stagione concertistica Musicanovi. Un appuntamento che si ripeterà puntuale anche nel 2020: la 28esima edizione della rassegna prenderà il via a Novi Ligure il 12 gennaio. Ogni domenica alle 17.00, fino all’8 marzo, l’auditorium allestito all’ex caserma Giorgi di via Verdi ospiterà di volta in volta un diverso concerto.

L’apertura sarà con l'Ensemble Ellipsis che presenterà musiche di Haydn, Schubert e Mozart. La chiusura della rassegna invece sarà dedicata all’opera e alla canzone napoletana: il soprano Mariella Gernone e Flavio Peconio al pianoforte si esibiranno in musiche di Verdi, Puccini e De Curtis.

Venerdì 24 gennaio, alle 21.00, appuntamento fuori abbonamento alla Basilica della Maddalena, per un concerto dedicato al Giorno della Memoria: musiche di Bach, Vivaldi e Morricone e brani tratti dalla tradizione ebraica saranno eseguite dalla voce di Maria Grazia Aschei e dai cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria.

L’abbonamento a 9 concerti ha un costo di 75 euro; biglietto posto unico 10 euro (ridotto a 5 per gli under 16 e gli over 70). La prevendita è aperta presso la sede dell’istituto Casella, all’ex caserma. Info e prenotazioni 338 9572665 o associazione.casella@libero.it.