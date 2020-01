Evo Volley in fuga, schiacciata Bonprix

LESSONA - In un turno di C femminile segnato per le nostre squadre da una serie di 3-0, il più importante è quello di Evo Volley al Bonprix Teamvolley, spinto a sette lunghezze da una capolista che infila la dodicesima vittoria in fila e che per strada ha lasciato solo tre sei in tutto il campionato. I parziali (16-25, 18-25, 21-25) raccontano il dominio delle ragazze di Ruscigni, che ora hanno la strada.

Nella stessa categoria, bene Fortitudo Nuova Elva che supera 3-0 (25-18, 25-13, 25-15) Cargo Broker Leinì e si rialza in classifica mentre Cantine Rasore incassa l'ennesima sconfitta 0-3 (26-24, 25-21, 25-14) a Verbania con Rosaltiora e rimane mestamente in fondo alla classifica così come Novi che non riesce a strappare nemmeno un set nella trasferta a Santena (25-15, 25-17, 25-16).

In C maschile bella vittoria di Negrini Acqui che, con un 3-1 su Volley Novara, la più immediata inseguitrice, mantiene contatto con la coppia di testa: dopo aver vinto il primo set 25-15 i ragazzi di Astori hanno un momento di sbandamento nel secondo perso 20-25. Poi trovano il filo giusto e chiudono terzo e quarto 25-17 e 25-21. Sconfitta esterna invece per Plastipol travolta, 3-1 (33-31, 25-22, 22-25, 25-21), a Biella da Ilario Ormezzano Sai Spb che, dopo la maratona del primo set, trova le energie mentali per imporsi anche nel secondo e nel quarto.

In serie D doppia vittoria: per Evo Tre Colli con un 3-0 (25-22, 25-18, 25-8) al San Raffaele, penultimo, che vale il quarto posto in classifica, e per Zs Ch Valenza che, superando 3-1 (25-14, 25-20, 24-26, 25-21) Nixsa Allotreb, aggancia per una notte in testa alla classifica Bellinzago impegnata oggi a Moncalieri. Nel maschile, dopo Novi, Stamperia Alicese supera anche Cetip/Makhymo: lo 0-3 (13-25, 17-25, 18-25) a Mombarone lascia gli acquesi in fondo alla classifica mentre proprio i novesi giocheranno oggi alle 18 ospitando Meneghetti.