Capricci e sonate all'ora del tè con i concerti di Musicanovi

NOVI LIGURE — Brahms, Paganini e non solo. Il concerto di domani pomeriggio all’auditorium Casella di Novi Ligure offrirà davvero tanti spunti musicali grazie alla presenza di due artisti d’eccezione come Roberto Arnoldi al violino e Fabio Locatelli al pianoforte. Il concerto, dal titolo “Capricci e sonate”, fa parte della rassegna Musicanovi 2020 organizzato dall’associazione Casella.

Arnoldi e Locatelli proporranno il Capriccio n. 1 (dai 24 capricci per violino solo Op. 3) di P. A. Locatelli, la Sonata n. 1 in Sol maggiore Op. 78 di J. Brahms, il Capriccio n. 16 (dai 24 capricci per violino solo Op. 1) di N. Paganini, la Sonata per violino solo Op. 27 n. 4 di E. Ysaye, il Capriccio VI per violino solo di N. Arnoldi e Preludio e Allegro di Pugnani – Kreisler.

Il concerto si terrà alle 17.00 presso l’auditorium allestito alla ex caserma Giorgi di via Verdi. Ingresso 10 euro. Musicanovi proseguirà domenica 2 febbraio con il “Recital pianistico” di Alessandro Marano.