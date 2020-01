La Cerimonia dei Lumi per ricordare le vittime della Shoah

NOVI LIGURE — Una cerimonia semplice ma importante quella che oggi, lunedì 27 gennaio alle 18.00, nell’androne di Palazzo Dellepiane, nel cuore del centro storico di Novi Ligure: è la Cerimonia dei Lumi, organizzata in occasione della Giornata della Memoria per le vittime della Shoah.

Oltre all’accensione dei lumi, che ricordano le vittime della follia nazifascista, è prevista la lettura di poesie, frasi e aforismi, con accompagnamento musicale. Porterà il suo saluto il sindaco della città di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella. In rappresentanza della comunità ebraica interverrà Elio Carmi. A seguire, in via Cavour 67, sarà deposto un cero davanti alla Pietra d’Inciampo dedicata al concittadino Silvio Salomon Ottolenghi.